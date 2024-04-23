Экс-главе анткоррупционного отделения полиции в Калининском районе Челябинска вынесли приговор

В Челябинской области вынесли приговор бывшему сотруднику полиции за взятку и превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, экс-начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции на территории Калининского района Челябинска признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По данным следствия, в период с 1 ноября по 5 декабря 2022 года полицейский получил от своего приятеля 100 тысяч рублей. За это он помог ему забрать у бухгалтера коммерческой организации деньги и квартиру, так как директор фирмы решил, что она похитила принадлежащее предприятию имущество.

Челябинец, превышая свои должностные полномочия, способствовал возбуждению уголовного дела в отношении женщины. А затем во время производства обыска в ее жилище, угрожая, потребовал отдать имущество своему приятелю. Напуганные бухгалтер и ее супруг переоформили квартиру, находящуюся в их собственности, на директора коммерческой организации, а также передали вымогателям более 4 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Ущерб, причиненный потерпевшим, экс-полицейский возместил в рамках расследования уголовного дела в полном объеме.

Суд с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве приговорил виновного к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300,7 тысячи рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с функцией представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах сроком на 3,5 года. Также мужчину лишили звания капитана полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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