Из Челябинска запустят сезонные поезда к Черному морю

Южноуральцы смогут уехать к Черноморскому побережью на дополнительных поездах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в связи с растущим спросом на путешествия к Черноморскому побережью, перевозчик запускает сезонные поезда в южном направлении.

Состав №477/478 «Челябинск – Адлер» начал курсировать в понедельник, 22 апреля. Этот маршрут продолжит действие до 17 сентября.

Поезд №455/456 «Челябинск – Новороссийск» курсирует из Челябинска с 25 апреля по 30 сентября.

Поезд №463/464 «Челябинск – Имеретинский курорт» будет курсировать с 28 апреля по 1 октября.

Составы будут отправляться через день.

Также летние маршруты запустят из Орска:

№519/520 «Орск – Анапа» – с 26 мая по 8 сентября, отправление из Орска по воскресеньям;

№545/546 «Орск – Адлер» – с 25 мая по 7 сентября, отправление из Орска по вторникам, четвергам, субботам.

Точную информацию о графике движения узнавайте на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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