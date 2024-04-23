Из Челябинска запустят сезонные поезда к Черному морю

Южноуральцы смогут уехать к Черноморскому побережью на дополнительных поездах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в связи с растущим спросом на путешествия к Черноморскому побережью, перевозчик запускает сезонные поезда в южном направлении.
Состав №477/478 «Челябинск – Адлер» начал курсировать в понедельник, 22 апреля. Этот маршрут продолжит действие до 17 сентября.
Поезд №455/456 «Челябинск – Новороссийск» курсирует из Челябинска с 25 апреля по 30 сентября.
Поезд №463/464 «Челябинск – Имеретинский курорт» будет курсировать с 28 апреля по 1 октября.
Составы будут отправляться через день.
Также летние маршруты запустят из Орска:
№519/520 «Орск – Анапа» – с 26 мая по 8 сентября, отправление из Орска по воскресеньям;
№545/546 «Орск – Адлер» – с 25 мая по 7 сентября, отправление из Орска по вторникам, четвергам, субботам.
Точную информацию о графике движения узнавайте на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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