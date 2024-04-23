Ядовитый кустарник на Таганае расцвел раньше, чем за все время наблюдений

Волчье лыко распустилось в уральских горах на полмесяца раньше срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», среднемноголетний срок цветения волчьего лыка приходится на 5 мая. Но в нынешнем году он сдвинулся на 17 дней и стал самым ранним за всю 20-летнюю историю фенологических наблюдений в парке.

«Побеги, облепленные розовыми цветами с сильным ароматом, напоминающим запах гиацинта, так и хочется сорвать. Но делать этого не нужно – все части растения ядовиты. И даже от прикосновения на руках могут появиться пузыри», – предостерегают ученые.

Раньше в деревнях иногда случались загадочные происшествия: «вдруг околевала кошка незнамо от чего… Оказывается, она съела птицу, кормившуюся ягодами волчьего лыка». Плоды – красные костянки, внешне напоминают бруснику, и тоже ядовитые – появятся на стебле в середине лета.

По одной из версий именно за скверный характер волчье лыко и получило свое название. Хотя латинское название рода очень даже мирное и красивое – Дафна – в честь древнегреческой нимфы, из-за неразделенной любви превращенной в лавровое дерево. И действительно, листья волчеягодника очень схожи с листьями южного лавра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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