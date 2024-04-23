Суд отказался разблокировать активы экс-владельцев групп ЧЭМК и «Ариант»

Суд отклонил апелляцию бывших собственников холдингов ЧЭМК и «Ариант» о снятии ареста с активов на 105 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области», такое решение было принято сегодня, 23 апреля в рамках дела Генеральной прокуратуры России о взыскании неосновательного обогащения в 105 миллиардов рублей и национализации 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

Напомним, в феврале суд постановил изъять у Юрия Антипова, его супруги и сына, а также подконтрольной им компании «Эталон» Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы».

После этого Генпрокуратура потребовала признать недействительным соглашение о прощении долга в 25,8 миллиарда рублей, заключенное между Юрием Антиповым и принадлежащим ему металлургическим холдингом. Однако после уточнения претензий сумма ко взысканию в пользу государства увеличилась с 25,8 миллиарда до 105 миллиардов рублей, а в число соответчиков включили ООО «Группа компаний Ариант», Александра Аристова, его супругу Людмилу, а также их дочь и зятя Елену и Александра Кретовых. На счета и имущество фигурантов наложили арест.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании 105 миллиардов рублей удовлетворил. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон». Все эти предприятия, заявила Генпрокуратура, были приобретены за счет средств, полученных в результате незаконного обогащения.

Это решение юристы группы «Ариант» оспорили в Верховном суде России. Вместе с тем, 11 и 12 апреля входящие в нее структуры обратились в Арбитражный суд Челябинской области с заявлениями об отмене обеспечительных мер.

В закрытом судебном заседании, состоявшемся сегодня, 23 апреля, в удовлетворении заявлений отказано.

Напомним, «развод» между челябинскими бизнесменами продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Челябинск, Виктор Елисеев

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