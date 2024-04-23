В челябинской многоэтажке лифты «сошли с ума» после капремонта

Лишь после вмешательства прокуратуры челябинцы смогли пользоваться лифтами в своем доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области», на ненадлежащую работу лифтов пожаловались жители дома №26 по улице Шота Руставели, расположенного в Ленинском районе Челябинска.

По словам горожан, лифты отключались, ускорялись либо останавливались, что представляло опасность.

В ходе проверки выяснилось, что лифты заменили по программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. Причем выбиравший подрядчика для выполнения работ региональный оператор «Фонд капремонта» в феврале текущего года подписал акт их приемки. Правда, чиновники не заметили, что работы надлежащего качества выполнены не были.

По результатам проверки руководителю фонда внесено представление об устранении закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

В настоящее время подрядчиком проведено переподключение схемы-контактора заводом-изготовителем, работоспособность лифтового оборудования восстановлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube