В России начали выпекать хлеб с добавлением мух

Российские биотехнологи создали рецепт хлебопекарной продукции с добавлением личинок тропической мухи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда «Сколково», первопроходцем в столь нестандартном направлении стала компания «Биолаборатория» – резидент фонда.

Изучать полезные свойства черной львинки основатель стартапа Геннадий Иванов начал, когда его стали мучить боли при ходьбе. «Врачи поставили диагноз, предполагающий замену тазобедренных суставов. Я отказался и решил проанализировать, в каких регионах мира люди реже страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и что у них в рационе питания. Оказалось, эта тропическая муха с красивым названием – то, что мне надо», – рассказал исследователь.

Пришлось самостоятельно разработать методику разведения личинки черной львинки и дозировку для приема в пищу. Но через несколько лет, по словам Иванова, боль при ходьбе значительно уменьшилась, стала восстанавливаться жидкость в суставах. Тогда ученый задумался о коммерциализации своего открытия.

Еще через несколько лет появился рецепт использования необычной добавки в хлебопекарной продукции. «Добавляя пару граммов протеина из обезжиренного насекомого на килограмм муки, процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста можно ускорить в два раза. Увеличивается и срок хранения: если буханку не надрезать, она не портится и не черствеет в течение 5-7 суток», – отмечают в компании.

Впрочем, предприниматель понимает сложности, с которыми может столкнуться при продвижении столь непривычного в России продукта. А потому подумывает начать «приучать» потенциальных потребителей к использованию тропического насекомого через предметы личной гигиены – мыло и другие средства дезинфекции, в составе которых ключевую роль антисептика может играть как раз черная львинка.

«Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно», – признает ученый.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube