Похолодание задержится на Южном Урале до конца недели

До конца рабочей недели в Челябинске будет холодно и дождливо.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ближайшие три дня в регионе ожидается облачная погода с прояснением, умеренные осадки в виде дождя днем и дождя с мокрым снегом ночью. Прекратятся осадки только утром пятницы.

Температура воздуха в ночь на среду, 24 апреля, будет -1, +4 градуса по Цельсию, на юге и крайнем западе до +11. Днем +3, +8 градусов, на юге и крайнем западе до +18. Порывы ветра днем могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг ночью синоптики обещают -3, +2 градуса на севере, 1-6 градусов выше нуля на юге. Днем воздух прогреется до +4, +9, на юге до +14 градусов.

В пятницу скорость ветра упадет до 1-6 метров в секунду, так что Южный Урал вновь может накрыть смогом. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем +9, +14 градусов.

В Челябинске в три ближайшие ночи ожидается дождь, в пятницу и субботу – со снегом. Днем дожди прогнозируются в среду и четверг.

Температура ночью среды, 24 апреля, будет +2, +4 градуса, следующие две ночи ожидается +1, +3 градуса. Днем 24 и 25 апреля воздух прогреется лишь до 5-7 градусов ниже нуля. В днем пятницы потеплеет до 9-11 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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