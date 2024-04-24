24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

24.04.2024, среда
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08:30 Челябинск – Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании-2024» на площадках образовательных организаций Челябинска, включая конкурсные мероприятия и экскурсии в образовательные учреждения: детский сад №482 (ул. Чичерина, 40б), ОЦ №2 (ул. Скульптора Головницкого, 5), детский сад №472 (ул. Чичерина, 5а), ДС №100 (ул. Аношкина, 8а)
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09:00 Челябинск – Практический семинар «Привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению нарушений речевого и познавательного развития» (МБДОУ «ДС №351 г. Челябинска», ул. Артиллерийская, 61а)
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10:00 Челябинск – Гольдштейновские чтения (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)
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10:00 Челябинск – Практический семинар «Использование развивающей технологии «Сказочные лабиринты игры» Вячеслава Воскобовича в реализации приоритетного направления деятельности» (МБДОУ «ДС № 460 г. Челябинска», ул. Харлова, 13а)
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10:00 Челябинск – Городские соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады «Краски жизни» (ЛК имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
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11:00 Челябинск – Гражданский форум «Челябинск многонациональный» с участием главы города Натальи Котовой (отель RADISSON BLU, ул. Труда, 179, зал «Galaxy»)
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11:00 Челябинск – Мастер-классы «Мои первые шедевры» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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11:50 Челябинск – Торжественное открытие Кубка Челябинской области по плаванию, посвященного «Дню Победы» (ПБ «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)
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12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса в группах с детьми с ОВЗ» в рамках ГПС воспитателей и педагогов-психологов ДОО (МБДОУ «ДС № 337 г. Челябинска», пр. Комсомольский, 41в)
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14:00 Челябинск – Старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (пешеходная часть ул. Кирова, площадка у Памятника добровольцам-танкистам)
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14:30 Челябинск – Очное занятие «Школы молодого учителя» для учителей начальных классов (МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска», пр. Ленина, 7)
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14:30 Челябинск – Гала-концерт городского фестиваля-конкурса академического пения «Звонкие голоса» (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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15:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в панельной дискуссии «Сделано на Урале: как продвигать уральский бренд» в рамках форума «Российская креативная неделя» (гранд отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а, третий этаж, зал «Магнат»)
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15:00 Челябинск – Обучающая настольная игра «Путь к Победе» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Час литературных откровений «Слово во славу книг» к Всемирному Дню книги в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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16:00 Челябинск – Музыкально-поэтический дивертисмент «Если в сердце живет весна» с участием челябинских музыкантов и поэтов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:45 Челябинск – Чемпионат России по баскетболу – Суперлига: «Челбаскет» vs. «СШОР-Локомотив-Кубань» (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59/1)
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19:30 Челябинск – Тренировки по фитнес-аэробике (ДПИШ и имени Надежды Крупской, пр. Героя России Евгения Родионова, 13)
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