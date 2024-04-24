24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса в группах с детьми с ОВЗ» в рамках ГПС воспитателей и педагогов-психологов ДОО (МБДОУ «ДС № 337 г. Челябинска», пр. Комсомольский, 41в)