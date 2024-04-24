Челябинка завоевала вторую золотую медаль чемпионата Европы по плаванию

Южноуральская спортсменка стала дважды чемпионкой Европы по плаванию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Португалии с 21 по 27 апреля проходит чемпионат Европы Международного Паралимпийского комитета по плаванию. Более 400 спортсменов принимают участие в соревнованиях, из них 47 российских пловцов.

На этих соревнованиях челябинка Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль. Спортсменка одержала победу на дистанции 100 метров на спине (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями).

Для южноуральской спортсменки это уже второе золото чемпионата Европы. Ранее она завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем.

Кроме того, Дмитрий Черняев завоевал титул чемпиона Европы на дистанции 100 метров брассом (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Челябинск, Виктор Елисеев

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