В Челябинской области грузовик с баллонами врезался в дом

Машина с десятком баллонов вылетела с дороги и влетела в дом в Усть-Катаве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла вчера, 23 апреля, на улице Ломоносова в Усть-Катаве.

На крутом спуске, завершающимся Т-образным перекрестком, бортовой «Урал» вылетел с дороги, снес опору линии электропередач и врезался в жилой дом.

Удар оказался такой силы, что из кузова вылетело несколько баллонов: один, заправленный кислородом, пролетел несколько метров, ударился о стену соседнего дома и, отрикошетив, упал на землю во дворе; еще один баллон (с пропаном) взлетел вверх, а при падении вниз пробил капот и застрял в моторном отсеке грузовика.

К месту ЧП прибыли бойцы ПЧ-75 и спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС и сотрудники коммунальных служб города.

Чтобы избежать возможного взрыва баллонов, заполненных взрывоопасными газами, весь участок был пролит с применением пенообразователя.

Соблюдая максимальную осторожность, 10 баллонов с пропаном и кислородом, по одному, на руках, вынесли от домов, и только после этого отбуксировали грузовик на дорожное покрытие.

Никто из жителей домов не пострадал. Водитель и пассажир грузовика госпитализированы в больницу.

Жизнь пассажиру «Урала», оказавшегося в месте наибольших механических повреждений, спасла строительная каска, которую он решил не снимать в пути.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube