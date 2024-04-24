Автоледи, сбившей подростка-электросамокатчика на тротуаре в Челябинске, вынесли приговор

Жительница Челябинска осуждена за наезд на подростка-электросамокатчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 40-летнюю горожанку виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария произошла 29 марта прошлого года. Вечером челябинка ехала по улице Кулибина на автомобиле Nissan Juke. Потеряв контроль из-за усталости, она наехала на бордюрный камень. После этого машина вылетела на тротуар и сбила электросамокат, управлял которым 14-летний подросток.

В результате ДТП юноша и ехавший с ним подросток получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы, лишив права управления транспортными средствами на два года.

Кроме того, она должна будет выплатить подросткам в качестве компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей каждому. Еще по 25 тысяч рублей ей придется выплатить каждому из родителей пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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