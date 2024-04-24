После вмешательства суда в Челябинской области отремонтируют кровлю детского сада

В Троицком районе прокуратура заставила детский сад провести ремонт кровли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по результатам проверки.

«Установлено, что в селе Бобровка на протяжении длительного времени крыша здания МБДОУ «Бобровский детский сад «Полянка» протекает и нуждается в ремонте», – отметили представители прокуратуры.

Положительное заключение государственной экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту кровли детский сад получил еще в октябре 2022 года. Однако работы не выполнены до сих пор.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на МБДОУ «Бобровский детский сад «Полянка» произвести капитальный ремонт кровли здания.

Решением Троицкого городского суда требования прокурора удовлетворены. Срок проведения капитального ремонта кровли установлен до 1 сентября 2024 года. За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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