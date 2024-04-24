В горах под Златоустом появились первые грибы

На Таганае начинается новый грибной сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», дебютантом нового грибного сезона в этом году стала псевдоплектания черноватая из семейства Саркосомовых. Она проклюнулась на прогретой почве одной из полян неподалеку от Центральной усадьбы.

«Данные о съедобности этого гриба очень противоречивы. Вряд ли такие устрашающего вида чёрные чаши с кожистой поверхностью привлекут хоть одного любителя тихой охоты», – отмечают в заповеднике.

Хотя из-за содержащегося в мякоти антибиотика плектазина псевдоплектания черноватая используется в фармакологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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