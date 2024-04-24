В Челябинске перевернулось такси. Пострадал пассажир

В Челябинске автомобиль такси перевернулся вверх дном.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 24 апреля, на автодороге «Меридиан2».
«ДТП случилось на участке между проспектом Ленина и Рождественского, – пишет 74.ru. – Там начала собираться пробка».
Очевидцы заметили на автомобиле маркировку одного из операторов такси. По информации ГАИ, водитель мог не справиться с управлением.
В результате ДТП травмы получил пассажир такси. Ему оказали медицинскую помощь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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