Еще два автобусных маршрута в Челябинске переводят на регулируемый тариф

Автобусы №19 и №91 в Челябинске изменят принцип работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 мая автобусы №19 «Чистопольская – Приборостроительная» и №91 «ТК Молния – поселок Градский прииск» переводятся на регулируемый тариф.

«Пассажиры получат возможность оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также пользоваться пересадочным билетом и ежемесячной проездной картой с безлимитными поездками», – рассказали транспортники.

На маршрут №19 будут выходить 30 автобусов малого класса с интервалом 5-10 минут. Первый рейс с Чистопольской в 5:20, с Приборостроительной – в 5:45. Отправление последнего рейса от Чистопольской и Приборостроительной – в 22:00. Обслуживать маршрут будет ООО «Автолайн».

По маршруту №91 основная часть рейсов будет выполняться до Салавата Юлаева. На линию выйдут 10 автобусов малого класса и 20 автобусов среднего класса с интервалом 5-10 минут. Первый рейс от ТК «Молния» в 5:38, от Салавата Юлаева – в 5:24, от Градского прииска – в 5:56. Отправление последних рейсов от ТК «Молния» в 22:12, от Салавата Юлаева – в 22:21, от Градского прииска – в 20:08. Обслуживать маршрут будет ООО «Автотранспортное предприятие 1».

Челябинск, Виктор Елисеев

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