В центре Челябинска закроют движение из-за спортсменов

Из-за любителей бега в центре Челябинска перекроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска, 1 мая состоится старт 91-ой легкоатлетической эстафеты, 70-ой кольцевой велогонки, 12-ой гонки на лыжероллерах на призы мэрии. Парад участников начнется в 10:00, а забеги будут с 11:00.

Маршрут состязаний протянется от площади Революции и улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой.

Участники эстафеты – воспитанники спортшкол города, команды легкоатлетов районов, представители общеобразовательных школ, вузов, ссузов, а также муниципалитетов Челябинской области. Атлетам предстоит преодолеть 16 этапов. В этом году во второй раз в празднике примут участие роллер-спортсмены.

По словам главы городского управления спорта Максима Клещевникова, эстафета – открывает летний сезон мероприятий. После нее челябинцев ждут в этом году еще «Зеленый марафон», «Забег.РФ», Челябинский марафон и Кросс нации.

В связи с проведением спортивных состязаний 1 мая с 8:00 до 15:00 движение автотранспорта по проспекту Ленина на маршруте соревнований будет перекрыто. Челябинцев просят с пониманием отнестись к этому и заранее спланировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube