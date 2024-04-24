В Челябинске «известного в узких кругах» бизнесмена задержали в рамках расследования «дела дорожников»

Челябинца, который мог выступать в роли посредника между чиновниками и предпринимателями, задержали сотрудники ФСБ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрразведчики задержали предпринимателя Александра Свиридова. Об этом сообщают ряд телеграм-каналов.
Оперативники действовали в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурируют руководитель ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян, его сын Гарник (владелец компании), а также сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».
Напомним, Колозянов задержали в декабре 2023 года. По версии следствия, в период с мая по декабрь прошлого года она передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил на то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.
В марте текущего года оперативники задержали еще одного сотрудника «Челябинскавтодора», начальника одного из отделов.
По информации телеграм-канала «Погоны и галстуки», один из фигурантов дела и дал показания на Свиридова, «известного в узких кругах как «решалу». Александр Свиридов выступал посредником между представителями бизнеса и власти».
Информацию о задержании челябинца подтвердил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.
В настоящее время бизнесмену инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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