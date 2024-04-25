25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

08:30 Челябинск – Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании-2024» на площадках образовательных организаций Челябинска: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастерская педагога» (детский сад №482, ул. Чичерина, 40б; образовательный центр №2, ул. Скульптора Головницкого, 5; детский сад №18 Челябинска, ул. Скульптора Головницкого, 18; образовательный центр №2, пр. Краснопольский, 1ж)