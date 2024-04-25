25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

25.04.2024, четверг
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08:30 Челябинск – Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании-2024» на площадках образовательных организаций Челябинска: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастерская педагога» (детский сад №482, ул. Чичерина, 40б; образовательный центр №2, ул. Скульптора Головницкого, 5; детский сад №18 Челябинска, ул. Скульптора Головницкого, 18; образовательный центр №2, пр. Краснопольский, 1ж)
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09:00 Челябинск – Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании-2024» на площадках образовательных организаций Челябинска: «Педагогическое мероприятие с детьми» (детский сад №482, ул. Чичерина, 40б)
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10:00 Челябинск – Городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск» (ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 19; Сквер семьи, Ленинский район; Сквер Защитников Отечества, Ленинский район; Политехнический комплекс, ул. Гагарина, 7)
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10:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный дизайн-коду озеленения Челябинска (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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10:00 Челябинск – Мастер-класс «Основные принципы работы по развитию творческих способностей дошкольников на музыкальных занятиях в детском саду» (детский сад №307, ул. Гвардейская, 10, музыкальный зал)
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10:00 Челябинск – XIII городской конкурс «Лучший по профессии» (С(К)ОШ №72, пр. Комсомольский,74б)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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10:00 Челябинск – Встреча в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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10:40 Челябинск – Премьера фильма «Блиндаж» («Мягкие кинотеатры» – ТРК «Фокус», ул. Молдавская, 16; ТРЦ «Алмаз», Копейское шоссе, 64; КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51А; «Мягкий кинотеатр», Комсомольский пр., 34)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросу организации приоритетного проезда общественного транспорта в Челябинске в 2024 году (Центр управления регионом, ул. Воровского, 46, второй этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Пленарное заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, Зал заседаний депутатов)
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11:00 Челябинск – Прямой эфир «Вопросы технического обслуживания газового оборудования» (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
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11:50 Челябинск – Торжественное открытие Кубка Челябинской области по плаванию, посвященного Дню Победы (ПБ «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)
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12:00 Челябинск – Городской финал интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» (ЮУрГГУ, пр. Ленина, 69)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная подведению итогов второго Молодежного цифрового форума «на ТЫ с IT» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Демонстрация фильма в троллейбусе «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки» (площадка перед гранд-отелем «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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14:00 Челябинск – Уличная акция книгообмена-буккроссинга «Книжный переход» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:30 Челябинск – Креативный директор АНО «Креативные индустрии Урала» Александра Петрова представит зрителям инклюзивный проект «Незримое кино» (площадка перед гранд-отелем «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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14:30 Челябинск – Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании-2024»: «Мастерская педагога» (образовательный центр №2, ул. Скульптора Головницкого, 5)
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15:00 Челябинск – Цикл игр «Играем за столом»: Шашки для школьников (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Уличная акция-приглашение «Библиотека для Вас» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – «Пасхальные посиделки», выступление церковного хора в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Презентация фильма «Россия – страна городов», снятого в Магнитогорске (площадка перед гранд-отелем «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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16:00 Челябинск – Встреча с некоммерческими организациями, вошедшими в Топ-100 лучших проектов России, и открытие выставки проектов Топ-100 (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Книжная закладка» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Квиз «Адреналин», посвященный популярным фильмам 1999 года (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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17:30 Челябинск – Фестиваль-концерт семейного музыкального творчества «Любовь сильнее всех преград» (детская школа искусств №2, ул. Российская, 31)
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18:00 Челябинск – Как справиться со стрессом перед экзаменами: советы психолога (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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18:00 Челябинск – Лекция Марьи Аникиной «Чехов и Левитан: дружба и ненависть» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:45 Челябинск – Чемпионат России по баскетболу – Суперлига: «Челбаскет» vs. ЦСКА-2 (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59/1)
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