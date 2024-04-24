В пригороде Челябинска горит мебельная фабрика

В Копейске пожарные пытаются справиться с крупным пожаром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в ангаре мебельной фабрики, расположенной на улице Мира в Копейске.

«Пожар локализован на площади 450 квадратных метров. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет», – уточнили представители ведомства.

Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

Челябинск, Виктор Елисеев

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