Магнитогорский «Металлург» – обладатель Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый подряд матч финала Кубка Гагарина у «Локомотива» из Ярославля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева, хоккеисты «Локомотива, захватили инициативу с первых минут матча. По итогам первого периода ярославцы в прямом смысле слова перебросали «Магнитку», сделав 24 броска против 13 у магнитогорцев.

Правда, ударов в створ было ощутимо меньше – 8 у «Локомотива» и 7 у «Металлурга». Но большее время контроля за шайбой принесло свои плоды. На 9-й минуте встречи Даниил Тесанов прошел по левому флангу и прострелил на пятак. Первым к шайбе подоспел Ярослав Лихачев, в одно касание отправив ее под перекладину – 1:0 в пользу хозяев.

Во второй двадцатиминутке южноуральцы существенно прибавили, и теперь статистика бросков была уже на их стороне: по итогам двух периодов 47 (из них 22 в створ ворот) против 41 (18 в створ) у «Локомотива». Но шайба упорно не шла в ворота ярославцев.

На последних минутах игроки «Магнитки» осадили ворота хозяев, и за 38 секунд до сирены Артем Минулин набросил от синей линии, Дмитрий Силантьев в борьбе на пятаке оставил шайбу за магнитогорцами, а Денис Зернов дождался отскока и с близкого расстояния поразил пустые ворота – 1:1, и на второй перерыв команды отправились при равном счете.

Третий игровой отрезок ярославцы начали в меньшинстве, но выстояли против натиска гостей. В середине периода «Локомотив» снова остался без одного полевого игрока.

И на 52-й минуте матча «металлурги» реализовали численное преимущество. Александр Петунин, прокатившись за воротами, скинул шайбу Даниилу Вовченко, и нападающий «Магнитки» расстрелял голкипера хозяев из круга вбрасывания – 2:1.

На следующей минуте Мартин Гернат и Александр Петунин попробовали устроить потасовку, но, так и не дождавшись рукопашной, судьи отправили обоих на скамью штрафников.

Несколько раз пытались пробить ярославцы вратаря гостей, но безуспешно. На 58-й минуте голкипер «Локомотива» убежал с площадки, уступив место шестому полевому игроку. На 59-й минуте хозяева заперли магнитогорцев в их зоне, но сумели южноуральцы выбросить шайбу.

Так и не сумели хоккеисты «Локомотива» забить.

Итог – 2:1 в пользу «Металлурга», и клуб из Магнитогорска, одержив четыре победы в четырех матчах, становится обладателем Кубка Гагарина.

Магнитогорцы завоевывают Кубок Гагарина в третий раз, и впервые после 2016 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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