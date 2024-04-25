Сильвер, Балу или Чуковский-сын: в Челябинске выберут концепцию главного ледового городка

Челябинцы выберут концепцию главного ледового городка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование по выбору концепции главной новогодней площадки областного центра стартовало на платформе «Обратной связи».
На сей раз а выбор жителям представлены 6 тем:
Остров сокровищ;
Приключения Маугли;
Герои произведений Николая Корнеевича Чуковского (сын одного из столпов русской и советской детской литературы много писал о море и мореплавателях);
Семья и любовь;
Все профессии нужны, все профессии важны;
Музыкальный калейдоскоп.
Как и в прошлом году, челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию зимней сказки.
По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.
Опрос продлится до 4 мая 2024 года включительно и доступен по ссылке, а также через виджеты «Общественное голосование на портале Госуслуг», которые размещены на официальных сайтах органов власти.
Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»