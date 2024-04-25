Сильвер, Балу или Чуковский-сын: в Челябинске выберут концепцию главного ледового городка

Челябинцы выберут концепцию главного ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование по выбору концепции главной новогодней площадки областного центра стартовало на платформе «Обратной связи».

На сей раз а выбор жителям представлены 6 тем:

Остров сокровищ;

Приключения Маугли;

Герои произведений Николая Корнеевича Чуковского (сын одного из столпов русской и советской детской литературы много писал о море и мореплавателях);

Семья и любовь;

Все профессии нужны, все профессии важны;

Музыкальный калейдоскоп.

Как и в прошлом году, челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию зимней сказки.

По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.

Опрос продлится до 4 мая 2024 года включительно и доступен по ссылке, а также через виджеты «Общественное голосование на портале Госуслуг», которые размещены на официальных сайтах органов власти.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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