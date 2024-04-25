В Челябинской области перед судом предстанет водитель лесовоза, покалечивший подростка-спортсмена

Уголовное дело об аварии, в которой пострадал 16-летний велосипедист, передали в суд Кыштыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кыштыма утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего водителя лесовоза, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария произошла 22 июля минувшего года на 16 километре автодороги «Кыштым – Слюдорудник – Б. Егусты». Лесовоз, груженый примерно 10 тоннами древесины, врезался в попутно двигавшийся автомобиль УАЗ. После столкновения грузовик и УАЗ выехали на правый край проезжей части, где в припаркованную «Тойоту Калдина».

Иномарка от удара продвинулась вперед и наехала на 16-летнего участника соревнований по маунтинбайку, готовившегося к старту. Юноша получил тяжелые повреждения. Позднее выяснилось, что водитель лесовоза не имел права управления транспортным средством соответствующей категории.

Обвиняемый вину признал полностью, выплатил молодому человеку в качестве возмещения ущерба 150 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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