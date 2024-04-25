Живодер, калечивший кота во время онлайн-трансляции, предстанет перед судом в Челябинске

22-летний житель Челябинска ответит в суде за издевательства над котом ради увеличения просмотров онлайн-трансляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его увечье.

В октябре прошлого года челябинец, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил увеличить число просмотров своего стрима в социальной сети. С этой целью он стал калечить своего кота в прямом эфире.

Садист пинал животное, наступал на него, затем выбросил с балкона второго этажа, подобрал обратно, занес домой и погрузил головой в унитаз, нажав кнопку слива воды и удерживая кота в таком положении.

В результате животное получило перелом челюсти, переломы ребер, контузию внутренних органов. Между тем, пьяный неадекват продолжал трансляцию, демонстрируя еле живого кота зрителям.

Шокированные пользователи сообщили о происходящем в полицию. Стражи порядка угомонили живодера и забрали у него животное. К счастью, ветеринарам удалось выходить кота.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №8 Тракторозаводского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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