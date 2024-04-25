На Южном Урале ограничили рыбалку

На территории Челябинской области начался нерестовый период.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, нерестовый период на Южном Урале начался с 25 апреля.

«Учитывая особую важность нерестового периода для сохранения популяции рыб и их дальнейшего размножения, в это время законодательством установлен ряд ограничений для некоторых видов деятельности как непосредственно по добыче рыбных ресурсов, так и для смежных сфер деятельности», – напоминают представители ведомства.

Так, промышленная добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов запрещена:

с 25 апреля по 5 июня – на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах;

с 5 мая по 15 июня – на всех водоемах рыбохозяйственного значения области;

в течение всего года – в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами, также в озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.

Любительская рыбалка запрещена:

️с 25 апреля по 5 июня – в Троицком и Южно-Уральском водохранилищах, озере Улагач;

с 5 мая по 15 июня в других водных объектах рыбохозяйственного значения области.

Исключением является вылов рыбы с берега без применения плавучих средств.

Запрещенные для добычи виды водных биоресурсов: стерлядь, таймень, хариус, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа), артемия, артемия на стадии цист.

Нарушение действующих правил влечет административную и уголовную ответственность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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