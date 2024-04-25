Госавтоинспекция меняет график работы в праздничные и выходные дни в Челябинской области

Южноуральцев предупредили об изменении графика работы ГИБДД в предстоящие праздники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, грядущие выходные и праздничные дни внесут изменений в работу по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

В регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области рабочими днями будут 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8, 11 мая. Выходные дни – 28, 29 апреля, 1, 5, 6, 9, 10 мая.

2-е отделение МРЭО в МФЦ по адресу: Университетская набережная, 125, будет работать 27 апреля, 2, 3, 4, 6, 7, 8 мая (8 мая с 9:00 до 16:00 часов). 28, 29, 30 апреля, 1, 5, 9, 10, 11, 12 оно будет закрыто.

Госавтоинспекция напоминает о функционировании на официальном сайте Госавтоинспекции сервиса по проверке транспорта не только на наличие розыска и ограничений, но и на проверку истории регистрации в ГИБДД и его участии в дорожно-транспортных происшествиях.

В день посещения регистрационно-экзаменационного подразделения южноуральцам настоятельно рекомендуют убедиться в наличии всех документов для получения государственной услуги по линии Госавтоинспекции. А также напоминают, что полис ОСАГО начинает свое действие на следующий день после его оформления. Это может стать причиной отказа в получении госуслуги.

«На Госуслугах вы можете выбрать подходящее подразделение, дату и время для посещения регистрационно-экзаменационного подразделения, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Выбранное подразделение непосредственно работает над заявлением пользователя Госуслуг gosuslugi.ru: проверяет наличие оснований для отказа, рассылает запросы по межведомственным каналам. Оно также выставляет счет-квитанцию на оплату госпошлины со своими реквизитами. Нельзя выбрать одно подразделение, а прийти за результатом совсем в другое».

Челябинск, Виктор Елисеев

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