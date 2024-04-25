Долговая нагрузка бюджета Челябинской области выросла больше чем на треть

По итогам 2023 года южноуральская казна задолжала более 52 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, об итогах исполнения областного бюджета в 2023 году сегодня говорили на пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области. Отчет представил первый заместитель министра финансов региона Антон Прыгунов.

Доходы областного бюджета в прошлом году составили 285,4 миллиарда рублей и увеличились на 13% по сравнению с 2022 годом. Их рост, по мнению чиновников, связан в первую очередь с динамикой собственных поступлений, которые на фоне улучшения показателей деятельности предприятий выросли на 22%, достигнув 239 миллиардов рублей.

«Наиболее существенно увеличились поступления по налогу на прибыль – на 43,5%, в основном за счет металлургической и добывающей отраслей, – уточнил чиновник. – При этом объем дополнительно поступивших доходов – сверх первоначально планируемого – составил 58 миллиардов рублей».

Из федерального бюджета в областной в 2023 году поступило 44 миллиарда рублей.

Поступившие в 2023 году доходы позволили полностью профинансировать расходы на общую сумму 279 миллиарда рублей. Все утвержденные на областном уровне расходные обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.

Что касается поддержки муниципалитетов, то объем средств, переданных в 2023 году из регионального бюджета территориям, составил 127 миллиардов рублей. «Как вы знаете, в целях укрепления доходной базы территорий, создания финансовых условий для решения вопросов местного значения в 2023 году с 15% до 17% был увеличен размер дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, который передается муниципалитетам, – отметил Антон Прыгунов. – Если считать еще и это решение, то помощь территориям только на выполнение муниципальных полномочий в прошлом году составила 79,4 миллиарда рублей и по сравнению с 2022 годом увеличилась на 2,9 миллиарда рублей».

В целом по итогам 2023 года областной бюджет исполнен с превышением доходов над расходами на 6,4 млрд рублей. Челябинская область вошла в число 32 регионов страны, закончивших год с профицитом.

При этом ощутимо выросла долговая нагрузка регионального бюджета – до 22% собственных доходов, или 52,6 миллиарда рублей. Этот показатель по сравнению с итогами 2022 года увеличился на 13,9 миллиарда рублей, или 35,9%.

Впрочем, в региональном минфине считают такой уровень нагрузки низким. Не рассматривают его как критический и в российском Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве, по-прежнему называющих Челябинскую область в числе регионов с высокой долговой устойчивостью и низким уровнем рисков для областного бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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