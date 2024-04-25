В Челябинской области машину смыло с дороги

Житель Катав-Ивановского района не смог вернуться домой из-за размытой дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 24 апреля. Об этом рассказала жительница Трехгорного в социальных сетях.

По словам женщины, поселок Александровка, расположенный в составе Тюлюкского сельского поселения, оказался отрезан от «большой» земли. 23 апреля ее отец еще успел проскочить в райцентр, чтобы обеспечить себя продуктами питания и инсулином (ни аптек, ни магазинов в поселке нет).

Уже тогда дорога была сложной: смыло плиты, по которым поднимались на мост, соединяющий Александровку с другими населенными пунктами. Но – не впервой, объехал.

«Утром он поехал обратно, так как там его ждет хозяйство – поголовье кур, корова и теленок, – рассказала дочь автомобилиста. – Плиты и насыпь к мосту просто смыло. Намыло речной песок, в котором забуксовала машина, а потом ее просто, как поплавок, снесло течением».

Преодолеть водную преграду пытались еще несколько автомобилистов. Но безуспешно.

Попавшую в реку «Ниву» вытаскивали всем миром. Приехал даже глава Тюлюка, хотя до этого, утверждает уралочка, чиновник жалобы жителей Александровки на состояние дороги игнорировал.

«Надоело! – возмущается женщина. – Зимой мы тонем в снегу, а весной и осенью тонем в воде».

Попасть домой отец женщины так пока и не может. И не он один – дорога полностью скрыта под водой. За живностью обещали присмотреть соседи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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