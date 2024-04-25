На северо-западе Челябинска почти на три месяца ограничат движение

В Калининском районе Челябинска до середины лета сузят проезжую часть.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с реконструкцией участка теплотрассы на улице 40-летия Победы ограничивается движение транспорта.
«Работы будут вестись на проезжей части открытым способом, с установкой техники на газоне. Для обеспечения безопасности на период с 25 апреля по 15 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайней правой полосе от дома №28 до дома №36 по улице 40-летия Победы (по четной стороне, в направлении от Проспекта Победы к улице Братьев Кашириных)", – уточнили представители городских властей.
Водителей и пешеходов просят обращать внимание на установленные на участке знаки и планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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