Глава «золотого» района Челябинской области ушел в отставку

Глава Пластовского района досрочно сложил полномочия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 апреля, собрание депутатов Пластовского района приняло отставку главы муниципалитета Андрея Пестрякова.
Полномочия Пестрякова прекращены с 27 апреля. Исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель по вопросам строительства и коммунального хозяйства Аркадий Даниелян. Выборы руководителя, пишет районная газета «Знамя Октября», пройдут в сентябре текущего года.
Кроме того, парламентарии приняли заявление председателя собрания депутатов Андрея Бычкова о досрочном сложении депутатских полномочий в связи с переходом на муниципальную службу.
Пластовский район считается вотчиной предпринимателя Константина Струкова. Именно здесь базируется значительная часть активов принадлежащего ему холдинга «Южуралзолото Группа компаний (ЮГК). В прошлом месяце Законодательное собрание Челябинской области приняло решение о преобразовании Пластовского района в муниципальный округ.
Андрей Пестряков возглавил район в ноябре 2020 года. На этом посту он сменил руководившего муниципалитетом на протяжении 35 лет Александра Неклюдова – в сентябре 2020 года чиновник скончался от коронавирусной инфекции.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»