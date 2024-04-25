Глава «золотого» района Челябинской области ушел в отставку

Глава Пластовского района досрочно сложил полномочия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 апреля, собрание депутатов Пластовского района приняло отставку главы муниципалитета Андрея Пестрякова.

Полномочия Пестрякова прекращены с 27 апреля. Исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель по вопросам строительства и коммунального хозяйства Аркадий Даниелян. Выборы руководителя, пишет районная газета «Знамя Октября», пройдут в сентябре текущего года.

Кроме того, парламентарии приняли заявление председателя собрания депутатов Андрея Бычкова о досрочном сложении депутатских полномочий в связи с переходом на муниципальную службу.

Пластовский район считается вотчиной предпринимателя Константина Струкова. Именно здесь базируется значительная часть активов принадлежащего ему холдинга «Южуралзолото Группа компаний (ЮГК). В прошлом месяце Законодательное собрание Челябинской области приняло решение о преобразовании Пластовского района в муниципальный округ.

Андрей Пестряков возглавил район в ноябре 2020 года. На этом посту он сменил руководившего муниципалитетом на протяжении 35 лет Александра Неклюдова – в сентябре 2020 года чиновник скончался от коронавирусной инфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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