На Южный Урал обрушится «ржавый» дождь

Челябинская область может получить «привет» из Африки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пыльная буря в североафриканской пустыне отразится на климате Урала уже к концу нынешней недели. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в настоящее время основные воздушные потоки, сформированные в передней части высотного циклона, ориентированы с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта.

«Двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Поднятые ветром пыль и частицы песка, подхваченные атмосферными течениями, уносило в акваторию Черного, и уже через 21-24 час они достигали Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов – Белгородской области», – пишет синоптик в своем телеграм-канале.

Далее пыльный шлейф распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу – достигнет Поволжья, а в субботу доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем.

Начались пыльные (песчаные бури) и на юге России – в отдельных районах Ростовской области (Гигант, Ремонтное), Краснодарского края (Лабинск), Ставрополья (Арзгир), Калмыкии (Малые Дербеты, Комсомольский).

«Самому большому риску в такие дни подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики. Им медики настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице и носить маску. Песчаная буря может быть опасна и для здоровых людей. Исследования, проведенные учеными, выявили целый список опасных тяжелых металлов в африканской пыли. Согласно их оценкам, мелкие частицы, которые перемещаются из Сахары в Европу, переносят ядовитые вещества, такие как свинец, цинк, хром, ванадий, мышьяк и никель – в гораздо больших количествах, чем считалось ранее», – отметилТишковец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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