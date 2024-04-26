26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2024, пятница
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08:30 Челябинск – Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании-2024»: «Педагогические дебаты» (МАУДО «ДДТ», ул. Доватора, 15)
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09:00 Челябинск – Открытие обновленного отделения гнойной хирургии ГКБ №8 (ул. Горького, 28, корп. 1)
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10:00 Челябинск – XIII городской конкурс «Лучший по профессии» (С(К)ОШ №72, пр. Комсомольский,74б)
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12:00 Челябинск – Гала-концерт XXVII фестиваля-конкурса творческих коллективов образовательных организаций «Хрустальная капель» (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59)
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12:00 Челябинск – Торжественное закрытие областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании – 2024» (МАУДО «ДДТ», ул. Доватора, 15)
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14:30 Челябинск – Научно-практическая конференция учащихся 8-11 классов «Творцы нового – мы!», посвященной 60-летию челябинского научного общества учащихся (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
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15:00 Челябинск – День археологии в Доме Покровского: презентация книги Николая Виноградова «Свет и тени веков» и празднование 50-летия археологической лаборатории (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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15:40 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей и призеров XVI городского открытого Фестиваля технического творчества учащихся интерактивной выставки «ГородТехноТворчества» (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию арт-коллажа (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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16:30 Челябинск – Приемная кампания 2024: ярмарка учебных мест для выпускников школ и колледжей (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
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17:00 Челябинск – Лекция «Уральское духовенство. Между Петербургом и Тобольском» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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18:00 Челябинск – Концерт хореографических коллективов, посвященный Международному Дню танца (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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18:00 Челябинск – Совместный просмотр фильма «Прорваться в НБА» (региональный баскетбольный коворкинг-центр, ул. Витебская, пятый этаж)
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18:00 Челябинск – Концерт клуба «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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19:30 Челябинск – Занятия по фитнес-аэробике (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Героя России Евгения Родионова, 13)
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