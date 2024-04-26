Площадь Революции в Челябинске снова закроют для пешеходов

Из-за репетиции Парада Победы вход на главную площадь Челябинска ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 26 апреля, с 16:00 до 19:00 пройдет тренировка Торжественного построения войск Челябинского гарнизона.

Репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения, состоится с 19.00 до 21.00

Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено.

Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет.

Челябинцев просят заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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