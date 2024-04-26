Уральские металлурги увеличивают капитальные затраты

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») отчитался о финансовых показателях за первый квартал текущего года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, чистая прибыль за указанный период составила 23,7 млрд рублей, что на 20,5% больше, чем в первом квартале 2023 года

Выручка группы составляет 192,9 млрд рублей – это 25,5% больше аналогичных прошлогодних показателей. В компании такую динамику объясняют влиянием роста издержек и инфляционных факторов на цены.

EBITDA увеличилась на 27,8% – до 42,2 млрд. Рентабельность составляет 21,8%, что примерно соответствует уровню прошлого года. «Такая динамика показателей вызвана в основном ростом затрат на основные сырьевые ресурсы на фоне сохраняющейся инфляции, а также на фоне расширения социальных гарантий работникам группы», –сообщили в компании.

Свободный денежный поток сократился на 40,5% – до 7,9 млрд рублей, что связано с оттоком в оборотный капитал и ростом капитальных затрат. Так, по словам председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, на 2024 год в бюджете компании на капитальные затраты заложено порядка 1 млрд долларов.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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