Челябинская детская железная дорога открывает сезон

Детская железная дорога в Челябинске открывает юбилейный сезон.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, 1 мая Челябинская детская железная дорога, расположенная в ЦПКиО имени Гагарина, начнет юбилейный 75-й летний сезон пассажирских перевозок.
Первый рейс состоится в 10:26 по местному времени от станции «Солнечная».
«В этом году практику на Челябинской детской железной дороге пройдут более 800 юных железнодорожников. Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети получили теоретические знания о профессиях железнодорожного транспорта: организации движения поездов, работе локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки; прошли теоретические курсы по технике безопасности при нахождении на железнодорожных путях и охране труда. Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий», – рассказали представители РЖД.
На детской железной дороге Челябинска для обслуживания пассажиров будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность», два тепловоза серии ТУ-7А.
Челябинск, Виктор Елисеев
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