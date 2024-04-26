До середины лета ограничили движение в Ленинском районе Челябинска

На одной из основных магистралей Ленинского района Челябинска ограничили движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения связаны с реконструкцией тепломагистрали на улице Гагарина.

«С 20 часов 25 апреля и до 22 часов 15 июля ограничивается движение транспорта по улице Гагарина от дома №29/1 до дома №25 по направлению от Дзержинского к Агалакова», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свои маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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