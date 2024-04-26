В Челябинске завершается отопительный сезон

Власти Челябинска заявили об отключении отопления в городе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с учетом благоприятного прогноза синоптиков главой города Натальей Котовой подписано распоряжение о завершении отопительного сезона с 27 апреля.

Вероятно, отключать подачу тепла будут постепенно, и во всем городе радиаторы остынут в течение нескольких дней.

Напомним, отключать отопление в Челябинской области начали на минувшей неделе. Так, о завершении отопительного сезона заявили власти Магнитогорска. В ряде территорий полностью отопление отключать не стали, но снизили температуру теплоносителя.

Однако власти Челябинска категорически отказались завершать отопительный сезон. Чиновники заявили, что следуют долгосрочному прогнозу синоптиков. И действительно, к среде текущей недели в регионе существенно похолодало. Правда, холодная погода держалась в областном центре всего два дня. Еще два дня было относительно прохладно. Но уже в воскресенье температура воздуха вновь обещает преодолеть 20-градусный порог.

Так или иначе, наступившую во второй половине прошлой недели аномальную жару (в субботу днем в Челябинске потеплело до +29 градусов) челябинцам пришлось встречать с горячими радиаторами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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