В историю с регулярными отключениями электричества в челябинском поселке вмешался суд

Суд обязал челябинский МУП обеспечит поселок нормальным электроснабжением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд представители надзорного ведомства обратились после многочисленных обращений жителей поселка Каштак.

На протяжении 2023 года здесь происходили неоднократные отключения электроэнергии, в том числе из-за технического износа сетей. Оказалось, что электроснабжение жилых домов и социальных объектов, расположенных в поселке, организовано через единственный источник – кабельную линию протяженностью 5 тысяч 344 метра, которая передана для эксплуатации МУП «Коммет».

Альтернативного источника в поселке на сегодняшний день нет.

Ранее прокуратура уже направляла руководителю МУП «Коммет» представление об устранении нарушений закона, однако действенных мер по решению проблемы не приняли. Жители Каштака продолжали сталкиваться с регулярными отключениями электричества. Между тем, это влияло и на подачу водоснабжения и отопления.

В итоге прокурор Челябинска обратился в суд с требованием возложить на МУП «Коммет» обязанность обеспечить жителей бесперебойным электроснабжением, провести капитальный ремонт либо полную замену подземной кабельной линии в поселке.

Решением Советского районного суда Челябинска исковые требования прокурора города удовлетворены. В настоящее время МУП «Коммет» принимаются меры к исполнению решения суда.

Восстановление надлежащего электроснабжения в поселке Кашатак находится на контроле в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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