На северо-западе Челябинска трамвай протаранил легковушку

На северо-западе Челябинска из-за аварии на путях закрыли движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 26 апреля, на проспекте Победы, недалеко от остановки трамвая «Улица Молдавская».

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля попытался проскочить перед самым носом вагона, следовавшего в сторону улицы Чичерина. Светофора на перекрестке нет, так как движение здесь не слишком интенсивно (основные перекрестки располагаются чуть дальше в обоих направлениях).

В результате трамвай врезался в машину. Из-за ДТП движение электротранспорта в сторону Чичерина было закрыто, сообщили в «ЧелябГЭТ». Вагоны следуют до остановки «Улица Ворошилова».

Челябинск, Виктор Елисеев

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