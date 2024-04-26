В Челябинске и Копейске меняют графики движения общественного транспорта

В майские праздники в Челябинске и Копейске скорректируют работу общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в Челябинске 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая городской транспорт будет работать по расписанию буднего дня.

28, 29, 30 апреля, а также 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая – челябинцам следует ориентироваться на расписание выходного дня.

Актуальное расписание размещено на сайте gortrans74.ru (https://gortrans74.ru/).

В Копейске график буднего дня сохранится 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая. 4 и 11 мая транспорт работает по расписанию субботы.

28, 29, 30 апреля, 1, 5, 9, 10, 12 мая – по расписанию воскресенья.

Расписание маршрутов Копейского городского округа размешено на сайте mupkpa.su.

С 13 мая весь общественный транспорт возвращается к работе в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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