Несколько сотен южноуральцев погибли от бытовых отравлений с начала года

Число отравлений алкоголем выросло в Челябинской области почти вчетверо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в первом квартале 2024 года от бытовых отравлений скончались 342 южноуральца. В первые три месяца прошлого года было зарегистрировано всего 8 летальных исходом от острых химических отравлений. Таким образом скорбный показатель вырос в 42 раза.

По данным, представляемым медицинскими учреждениями, всего в 1 квартале 2024 года на Южном Урале зарегистрировано 733 случая острых отравлений химической этиологии (ООХЭ).

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество отравлений увеличилось на 252 случая (в 1,52 раза). Показатель распространенности ООХЭ на 100 тысяч населения составил 21,59 случая на 100 тысяч населения (1 квартал 2023 года – 14,12 случаев).

В январе-марте текущего года увеличилось количество пострадавших во всех группах отравлений, кроме отравлений наркотическими веществами. При этом зарегистрирован 1 случай отравления курительными смесями (spice) среди взрослого населения, в аналогичном периоде 2023 года данные отравления не регистрировались.

Несмотря на некоторое снижение, среди веществ, вызвавших отравление, продолжают лидировать наркотики (267 случаев).

На втором месте – отравления спиртосодержащей продукцией. Их число выросло до 205 случаев (против 56 в 1 квартале 2023 года, рост в 3,7 раза).

На третьем месте – отравления «другими мониторируемыми видами» (окисью углерода, уксусной кислотой, товарами бытового назначения, ядами животного и неизвестного происхождения, пестицидами, ядовитыми растениями и прочее). За первые три месяца зарегистрировано 152 отравления, рост в 2,6 раза (в 1 квартале 2023 года – 58 случаев).

На четвертом месте – отравления лекарственными препаратами (105 против 77 в аналогичный период 2023 года), на пятом месте – отравления пищевыми продуктами (4, в январе 2023 года таких случаев не было).

Среди пострадавших 549 мужчин (или 74,9%) и 184 женщины (25,1%). «Преобладание мужского населения над женским в структуре заболевших имеет место во всех группах отравлений, за исключением группы «отравления лекарственными препаратами», как и в аналогичном периоде прошлого года», – отмечают в ведомстве.

При этом больше половины получивших отравление мужчин погибли (287, в 1 квартале 2023 года – 6 случаев). Среди женщин летальным исходом закончились 55 случаев (1 квартал 2023 года – 2 случая).

Основную часть пострадавших составляют южноуральцы в возрасте 40-49 лет (209 человек или 28,51%), на втором месте лица в возрасте 26-39 лет (205 человек или 27,97%), на третьем месте – лица в возрасте 60 лет и старше (117 человек или 15,96%).

На «детское население» (от 0 до 18 лет) приходится 77 человек (показатель распространенности составил 10,43 на 100 тыс. населения, в 1 квартале 2023 г. – 8,8). При этом больше половины пострадавших (44 человека) – дети младше 7 лет.

При этом большинство случаев отравления, как и в аналогичный период прошлого года, приходится на безработных 453 человека (61,8%).

Чаще всего место приобретения химического вещества, послужившего причиной отравлений, неизвестно (580 случаев, или 79,13% от общего количества отравлений). В 59 случаях опасную покупку приобрели в аптеках. В 39 – в предприятиях торговли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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