«Песка много не будет»: синоптики успокаивают южноуральцев, взбудораженных известиями о «ржавом» дожде

По информации синоптиков, содержание песка в осадках в Челябинской области должно быть небольшим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, завтра, 27 апреля, на Южном Урале, как и в ряде других регионов России, прогнозируются дожди, подверженные влиянию пыли из пустыни Сахара.

Воздушная масса уже прошла через юг страны и к 25 апреля достигла центральных районов, жителям которых выпала возможность наблюдать «цветные» осадки. Ранее южоуральцев взбудоражили новости о том, что в ближайшую субботу «ржавый» дождь пройдет и на Урале. В Челябинском гидрометцентре земляков поспешили успокоить.

«На территорию Урала, вероятнее всего, придет воздушная масса с более низкой концентрацией пустынной пыли. Преодолев такое расстояние, пыль постепенно рассеется, и, соответственно, содержание песка в осадках на отдельных территориях нашего региона должно быть небольшим», – рассказал начальник Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров.

По данным метеорологов, ранее южноуральцы уже сталкивались с дождями необычного цвета. Так, в 1960 году в Челябинске был зафиксирован случай выпадения зеленого дождя, причиной которого стала высокая концентрация в воздухе пыльцы сосны городского бора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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