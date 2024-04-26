На Южном Урале удвоилось число электромобилей

В 2024 году в Челябинской области построят еще 30 «быстрых» ЭЗС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на Южном Урале растет число электромобилей.

Если на начало 2023 года электромобилей в области насчитывалось 385, то сейчас – уже 823. Одновременно расширяется и сеть электрозарядных станций. Сегодня в регионе действует 92 ЭЗС, в том числе 67 – в Челябинске.

Напомним, в 2023 году область вошла в число пилотных регионов по развитию электрозарядной инфраструктуры. Благодаря этому на Южном Урале уже второй год подряд предоставляются субсидии на компенсацию части затрат по строительству объектов зарядной инфраструктуры ЭЗС.

В 2023 году в рамках программы субсидирования введено в эксплуатацию 13 «быстрых» ЭЗС мощностью 150 кВт. В 2024 году планируется ввести еще 30 таких ЭЗС. Компании, которые в 2023 году воспользовались субсидиями, подтверждают эффективность такой меры поддержки. Заправочные станции работают исправно и пользуются спросом, заверяют они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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