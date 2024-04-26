На Таганае загудели лягушачьи свадьбы

В лесах под Златоустом начались лягушачьи свадьбы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», «молодоженов» не останавливает даже похолодание.

«Кстати, противостоять холоду лягушкам помогает биологический антифриз, который они «изобрели» в ходе эволюции. Он состоит из глюкозы и мочевины, которые заменяют жидкость в клетках, защищая их от разрушения. А при оттепели квакушки согреваются и прыгают как ни в чем не бывало», – рассказали представители заповедника.

Специалисты отмечают, что в этом году свадьбы у лягушек очень ранние. А первые кладки икры появились на 10 дней раньше среднего срока.

Челябинск, Виктор Елисеев

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