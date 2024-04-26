В Челябинске таксисту дали 10 суток за то, что он обматерил пассажирку

Челябинка сделала замечание таксисту, а в ответ получила поток брани.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал 50-летнего водителя такси виновным в мелком хулиганстве.
Напомним, инцидент, всколыхнувший общественность, произошел на этой неделе. Об этом его участница рассказала в социальных сетях.
По словам горожанки, она ехала в такси, когда заметила, что машина пропустила нужный поворот. Челябинка сделала водителю замечание. А в ответ услышала нецензурная брань. Лишь обещание вызвать полицию несколько успокоило излишне эмоционального таксиста.
«Героя» инцидента довольно быстро нашли и сопроводили в полицию. После этого он извинился перед пассажиркой и жителями Челябинска на камеру.
По информации УМВД по Челябинску, в участке на него составили административный протокол. За мелкое хулиганство судья приговорил его к 10 суткам ареста.
Челябинск, Виктор Елисеев
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