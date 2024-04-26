Южноуральский пограничник получил срок за организацию работы казино

В Челябинске вынесли приговор пограничнику, обеспечивавшему работу нелегального казино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского военного гарнизонного суда, военнослужащего Пограничного управления ФСБ России по региону признали виновным в создании и участии в преступном сообществе, незаконной организации и проведении азартных игр, а также получении взятки в крупном размере. Восемь его соучастников признаны виновными в организации преступного сообщества для проведения азартных игр.

Суд установил, что офицер-пограничник за взятку регулярно предупреждал хозяина нелегального казино о планируемых сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятиях в отношении его организации.

За период существования нелегального игрового заведения сумели заработать более 200 миллионов рублей.

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил пограничника к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на 5 лет и лишением воинского звания. Его соучастники также осуждены.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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