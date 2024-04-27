27 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

27.04.2024, суббота

09:00 Челябинск – Интерактивная программа для детей «Электричество» (ЮУрГУ, корпус 3б, пр. Ленина 87, вход с ул. Лесопарковая)

10:00 Челябинск – Творческие встречи с художником Михаилом Вороновым-Кушаковским (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

11:00 Челябинск – Открытие выставки «... и вновь 16 апреля» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

11:30 Челябинск – Мастер-класс «Лаборатории креативных профессий: 3D-дизайнер» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в Торжественном собрании профсоюзного актива Челябинской области, посвященном Международному дню солидарности трудящихся и Государственному празднику – Празднику Весны и Труда (МТС Live Холл «Таганай», ул. Труда, 181)

13:00 Челябинск – Торжественное открытие детских соревнований по спортивной гимнастике «Кубок Урала» (спортивный зал ЧелГУ, ул. Ворошилова, 4)

14:00 Челябинск – Программа «От крепости к театру» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

14:00 Челябинск – Выставка редкой и современной пожарно-спасательной техники (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, площадка у летней эстрады)

14:00 Челябинск – Концерт для жен, матерей и вдов участников специальной военной операции «Искусство жизни» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

14:00 Челябинск – Подведение итогов первого областного конкурса законодательных инициатив среди студентов «Мой законопроект в контексте национальной безопасности» (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, четвертый этаж, большой зал)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи футболки (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)

15:00 Челябинск –Занятие «Готовимся к Пасхе: украшение пасхальных яиц старинным способом (крапанка)» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей)

16:00 Челябинск – Вечер танцев, посвященный Международному дню Танца (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

16:00 Челябинск – Вечер балетных спектаклей (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

17:00 Челябинск – Демонстрация фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

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