Под Челябинском на несколько часов закрыли движение автомобилей

В Сосновском районе движение по одной из трасс закрыли из-за спортивных соревнований.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на участке с 1 по 12 километр автодороги «Вахрушево – Долгодеревенское» в Сосновском районе с 10:00 до 12:00 будет проходить велопробег.

В связи с этим на данном участке перекрыто движение транспортных средств.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут и пути объезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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