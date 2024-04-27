В Челябинской области ограничили проезд по мосту через Трамшак на М-5

По мосту через реку Трамшак в Ашинском районе введено реверсивное движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на 1561 километре трассы М-5 «Урал» (мост через реку Трамшак) начаты дорожные работы.
В связи с этим вводится реверсивное движение через мост. Ограничения продлятся до 29 апреля включительно.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»