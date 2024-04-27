В Челябинской области ограничили проезд по мосту через Трамшак на М-5

По мосту через реку Трамшак в Ашинском районе введено реверсивное движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на 1561 километре трассы М-5 «Урал» (мост через реку Трамшак) начаты дорожные работы.

В связи с этим вводится реверсивное движение через мост. Ограничения продлятся до 29 апреля включительно.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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