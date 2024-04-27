«Мы строили, строили...»: в Челябинской области решили снести здание детского сада за 200 миллионов рублей

Власти в Челябинской области решили снести недостроенный детский сад, за который отдали 200 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в поселке Лесохимиков Ашинского района 6 лет не могут достроить детский сад.

«Более 200 детей ждут своей очереди. Он готов на 60%, есть даже коммуникации и евроокна. Из 300 миллионов рублей оплачено 200. И вдруг в 2019 году подрядчик банкротится и сбегает. Стройка встала», – рассказали общественники.

До 2024 года здание стояло недостроем. Жители ждали, когда чиновники найдут подрядчика, который доделает объект. Но те приняли другое решение. «Почти готовый детсад будут сносить. Мол, зарос плесенью», – возмущаются активисты.

Южноуральцы рассказали о возмутившей их «щедрости» чиновников за счет бюджета, обратившись на прямую линию с Владимиром Путиным. Теперь общественники просят следственный комитет и прокуратуру проверить действия властей наказать тех, кто так бездумно распорядился бюджетными средствами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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