Салютов не будет: власти отказались от запуска фейерверков на Южном Урале в майские праздники

Южноуральцы не увидят праздничных салютов 1 Мая и в День Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) на территории региона.

«Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера», – объяснили принятое решение представители региональных властей.

Ограничений на проведение других праздничных мероприятий в настоящий момент нет. Их проведение планируется в соответствии с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом текущей оперативной обстановки, уточнили в правительстве.

Напомним, в 2020 году Челябинск и Магнитогорск получили звания городов трудовой доблести и славы. Этот статус дает им право на проведение салютов 1 Мая, в День Победы и в день города. Однако в прошлом году власти также принимали решение салютов не проводить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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